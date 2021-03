¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Do Nothing – Glueland

El segundo EP de Do Nothing nos muestra lo mucho que la banda ha madurado tanto sonora como líricamente. La cuarentena les sentó bien, les hizo pasar el tiempo necesario en el estudio explorando nuevos rincones musicales y el resultado es una pequeña colección de frenéticas canciones que si bien contienen aún esos rasgos oscuros de post-punk que la banda ha presentado antes, ahora juegan con un sonido pegándole más al garage rock.

2. Selena Gomez – Revelación

Este es el primer material de Selena Gomez totalmente en español, un proyecto que la cantante había querido hacer desde hace 10 años. Las canciones son un claro homenaje a sus raíces latinas y al empoderamiento femenino, al ritmo de melodías que van entre el reggaetón y un pegajoso electro-pop. Además de que para su realización contó con el apoyo de Tainy (productor de grandes exponentes del género urbano) y con colaboraciones de artistas como Rauw Alejandro y DJ Snake.

3. The Anchoress – The Art Of Losing

The Art Of Losing es la conclusión de un difícil viaje por el que la cantante Catherine Anne Davies ha tenido que pasar, en el que se incluyó la muerte de su papá, un cáncer cervical contra el que estuvo luchando y una serie de abortos espontáneos. A través del álbum y con melodías de un pop alternativo oscuro, The Anchoress se esfuerza por encontrarle un significado al dolor, mientras que a su vez se cuestiona la idea de que la curación es un viaje ordenado y lineal.

4. 6 Dogs – RONALD

Con una percusión melancólica y poderosos sintetizadores impregnando cada canción, RONALD fue el último material que el rapero de 21 años logró terminar antes de morir a inicios de 2021. El álbum muestra el gran ingenio que 6 Dogs tenía para crear música y su búsqueda por solidificar un sonido que iba por un buen camino. Sin duda es una gran carta de despedida para los fans y una buena introducción para aquellos que apenas se van adentrando a su mundo musical.