1. Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Utopian ashes

Utopian ashes es quizá el proyecto más arriesgado en el que hemos visto involucrados a Bobby Gillespie y Jehnny Beth. En ésta ocasión, ambos artistas dejaron de lado su propio estilo para juntos encontrar uno nuevo que, por increíble que parezca, se apega al clásico rock/country. Cada canción parece salida de una vieja película western que tiene como trama lo desgarrador que pueden ser el amor y la pérdida.

2. Laura Mvula – Pink noise

Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte y siguiendo esa teoría es que Laura Mvula regresó renovada y dispuesta a conquistar la industria. Pink noise es un impecable balance entre los sonidos que protagonizaron los años ochenta y la música de hoy en día. De inicio a fin nos encontramos con enérgicos temas pop que te pondrán a darlo todo en la pista de baile.

3. The Go! Team – Get up sequences part one

Una vez más The Go! Team le apostó a todo y salió victorioso. Su nueva colección de canciones juega con diversos ritmos que van desde un noise rock, hip-hop y hasta alegres nursery rhymes, innovador para una agrupación que en sus letras busca protestar por las injusticias del mundo. Get up sequences part one de repente no marca bien su rumbo, pero no olvidemos que aún hay una segunda entrega por venir, así que habrá que esperar.

4. At The Gates – The nightmare of being

Si creíamos haber visto el lado más oscuro de At The Gates en To drink from the night itself, con ese nuevo álbum superaron todo. The nightmare of being es explosivo y a la vez melódico, con letras que a menudo presentan aires de absoluta desesperanza, mismas que, en contraste, llevan a la banda a lo que parece ser su punto máximo en términos profesionales.