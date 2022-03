¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

Placebo – Never let me go

Después de casi una década, Placebo tomó el reto de crear un nuevo álbum de estudio y el resultado es mejor de lo que pudiéramos imaginar. Never let me go encuentra al dúo en un proceso de evolución hacia una era regida por la tecnología y los desastres naturales; entre poderosos mensajes sobre la situación actual del mundo, un intoxicante rock y la melancólica voz de Molko, este material es el mejor que la banda ha lanzado desde Meds (2006).

Wallows – Tell me that it’s over

Si algo tiene la música de Wallows, es ese poder para alegrar el día de cualquiera en menos de un segundo. Tell me that it’s over, su segundo álbum de estudio, está lleno de esa magia, que al ritmo de un dulce indie pop liderado por melódicas guitarras, te hace sentir envuelto en un amor de verano que deseas nunca termine. Si bien el disco no se aleja mucho de su material debut, si marca un gran paso en la carrera de estos chicos que han encontrado en la música un mejor amigo.

Machine Gun Kelly – mainstream sellout

A estas alturas ya nos ha quedado más que claro que los 2000’s están de vuelta, y uno de los encargados de revivirlos, al menos en la música, fue Machine Gun Kelly. Prueba de ello fue su primer álbum de estudio y dándole seguimiento, es que hoy lanzó mainstream sellout, material en el que no sólo revive el punk rock, sino que trata de llevarlo a un lugar más apegado a los tiempos modernos. Sonoramente el resultado es exquisito, sin embargo, lo que más destaca son sus lyrics, en los que el músico muestra sus demonios más oscuros, mientras intenta sobrevivir a la fama.

Denzel Curry – Melt my eyez see your future

Denzel Curry es de esos pocos artistas que en cada proyecto busca reinventarse totalmente, y que siempre sale victorioso. Melt my eyez see your future parece estar mil años luz de lo que es el hip-hop actualmente; sus imponentes versos rememoran lo mejor del género en los noventa, mientras que los sonidos y texturas envuelven al escucha en una era moderna e innovadora. El álbum en general crea atmósferas etéreas, ideales para presentar la faceta más vulnerable del artista, hasta ahora.

