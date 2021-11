¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Taylor Swift – Red (Taylor’s version)

Como sabemos, Taylor Swift se encuentra regrabando e intentando recuperar la mayor parte de su discografía y ahora fue el turno de Red. La Taylor’s version en sí no se aleja mucho de la original: pop brillante con lyrics que retratan el proceso de vivir un corazón roto. Sin embargo, hay puntos que destacan como la notable madurez vocal que Swift desarrollo en estos años y un par de un par de nuevas colaboraciones, entre ellas Phoebe Bridgers.

Además, hay diez canciones extraídas del archivo de la cantante que fueron escritas en esa época pero nunca salieron a la luz.

2. IDLES – Crawler

Si creíamos que ya lo habíamos visto todo de parte de IDLES, no estábamos ni cerca. Su nuevo álbum Crawler viene impulsado por narrativa y con una diversidad sónica que nos vuela la cabeza. Aunque la cosa aquí es que la banda dejó de escribir para incitar a los introvertidos a cuestionar sus sentimientos y liberarse, para ahora hacerlo con su propia vida, mostrando quizá su lado más vulnerable e íntimo.

3. Silk Sonic – An evening with Silk Sonic

El disco del súper grupo conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak fue uno de los más esperados del año y para nada nos decepcionó. An evening with Silk Sonic es radiante y divertido; sus temas se desenvuelven en melódicos sonidos funky que, aunque presentan algo de nostalgia setentera, caen en lo atemporal, afirmando que Silk Sonic llegó para quedarse.

No es un hecho aislado que, a su manera, ambos músicos son talentosos. Sin embargo, con este proyecto han demostrado que juntos son un monstruo.

4. Damon Albarn – The nearer the fountain, more pure the stream flows

Damon Albarn continúa mostrando cuán camaleónico puede llegar a ser. Su nuevo disco en solitario es algo completamente diferente a lo que ha hecho con Gorillaz los últimos años. Creado durante la pandemia, The nearer the fountain, more pure the stream flows es todo un viaje auditivo guiado por suaves sintetizadores y la melancólica voz de Albarn. Cada canción te transporta a los paisajes más impresionantes, recordándote que allá afuera aún hay un mundo maravilloso esperándote.

5. Courtney Barnett – Things take time, take time

La australiana está de regreso con un nuevo álbum de estudio, Things take time, take time, en el que presenta un sonido un poco más tierno, con ritmos que se apegan más a sus influencias de folk y country. Mientras que líricamente, nos encontramos con una Courtney Barnett que más que ver lo malo, ahora se enfoca en los pequeños momentos que le brindan alegría.