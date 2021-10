¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. The War On Drugs – I don’t live here anymore

Luego de que en 2017 ganara un Premio Grammy, The War On Drugs regresó más fuerte que nunca con un álbum que, sin duda, los pone en el momento más alto de su carrera. I don’t live here anymore emana magia de inicio a fin gracias a sus melódicas pistas, en su mayoría guiadas por el suave rasgueo de guitarras, acompañadas de letras bastante reflexiva y hasta cierto punto, nostálgicas.

2. Álvaro Díaz – Felicilandia

El puertorriqueño ha mostrado ser un artista multifacético y con Felicilandia termina por confirmarlo. El nuevo álbum de Álvaro Díaz es una travesía por el amor moderno que hace paradas en diferentes géneros y texturas sin perder el rumbo. Parte importante de ello es la talentosa lista de colaboradores incluidos en el disco, que van desde Sebastián Yatra a Bratty, cada uno dejando su propia esencia, a la vez que forman un intenso lazo con Álvarito y su peculiar flow.

3. Ximena Sariñana – Amor adolescente

El título lo dice todo… el nuevo álbum discográfico de Ximena Sariñana se enfoca totalmente en el concepto e idea que existe del amor y cómo conforme vas creciendo, se va deconstruyendo. Los temas te llevarán a recordar tus bellos años de adolescencia y esa relación en la que por primera vez, sentiste mariposas en el estómago. En Amor adolescente, vemos a Sariñana nuevamente envolverse en un seductor pop que por momentos, presenta ritmos más frescos y bailables.

4. Gativideo – BOUTIQUE

Los de Gativideo aprovecharon el tiempo en aislamiento para exprimir su creatividad y crear un nuevo álbum de estudio. Boutique representa una etapa mucho más madura en la carrera de los argentinos; es un disco que se desenvuelve entre colores oscuros, ritmos llenos de groove y un irresistible funk-pop. Por supuesto, la nostalgia de los ochenta/noventa sigue impregnada en cada una de las canciones.