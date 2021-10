¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Duran Duran – FUTURE PAST

La agrupación recién cumplió 40 años haciendo música y los aprendizajes que adquirieron a lo largo de este período, se ven reflejados en Future Past. Para ello, nuevamente los de Duran Duran requirieron el apoyo de grandes colaboradores y amigos, quienes más que ayudarlos a encontrar un nuevo sonido, les hicieron abrazar su pasado y crear algo que le hiciera honor a cuatro décadas siendo leyendas. Así que espera una colección de canciones que te pondrán a bailar al ritmo de un buen pop / new-wave.

2. Lana Del Rey – Blue banisters

Apenas en marzo de este año Lana Del Rey lanzó su disco Chemtrails over the country club, con el que se vio envuelta en un sinfín de críticas por apropiación cultural y romantizar el abuso doméstico. Si bien la cantante pudo contestar a ello de muchas otras formas, decidió hacerlo como mejor sabe: con la música. De ahí es que en Blue banisters nos encontramos con un disco en el que la cantante se defiende con poéticos versos que dejan en claro que en realidad nadie la conoce ni sabe por lo que ha pasado. Estas canciones son una combinación de guiños de todos sus antiguos discos y cabe mencionar, que su voz nunca había brillado tanto.

3. Jarvis Cocker – Chansons d’ennui Tip-Top

Jarvis Cocker se dio a la tarea de crear un álbum que “complementara” el soundtrack oficial de la nueva película de Wes Anderson, The french dispatch. El resultado es una especial colección de covers de canciones francesas que sonaron en la época de los sesenta y, por supuesto, es una maravilla. Cocker parece sentirse cómodo visitando esa parte de la historia musical, con su voz conectando a la perfección con el dramatismo que vive tanto en la música como en el cine francés.

4. Parquet Courts – Sympathy for life

Los de Parquet Courts han demostrado no tener miedo a experimentar y en el camino, irse encontrando. Sympathy for life se enfoca justamente en eso. El sentido de libertad creativa perdura en cada una de sus canciones, en las que la banda pasa de un melodioso indie-rock, punk y eufóricos guitarrazos, pero eso sí, sin perder nunca la línea. No importa en qué momento te hayas enamorado de la banda, en este material todos encontrarán espacio.

5. JPEGMafia- LP!

JPEGMafia continúa dándole ese sentido de locura y diversión al hip-hop como nadie lo ha hecho en los últimos años. Con samples provenientes de soundtracks de videojuegos y canciones pop, el músico ha creado un LP! lleno de caos, pero del tipo que te deja con un buen sabor de boca. La experiencia es única y es bueno ver que el músico se mantiene íntegro y fiel a su esencia.