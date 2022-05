¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the big steppers

Después de cinco años, por fin tenemos nuevo disco de Kendrick Lamar. Mr. Morale & the big steppers es una prueba más de la gran habilidad que tiene el rapero de Compton con el storytelling. La colección de canciones, que se siente más moody y melancólica que sus materiales anteriores, gira entorno a los problemas sociales y comunales que suele haber dentro de la comunidad afroamericana, al mismo tiempo que Lamar ofrece un profundo vistazo de los traumas que hasta la fecha lo atormentan.

Florence + The Machine – Dance fever

En los últimos años, Florence Welch encontró una enorme corriente de felicidad y liberación a través del baile. Una cosa llevó a otra y ahora su pasión por el baile resultó en un álbum musical, en el que Florence + The Machine ofrecen una optimista y amorosa visión de la vida sin nunca tener que perder los pies de la tierra. El disco es mágico y su llegada en medio de tiempos tan difíciles, se siente como un respiro de alivio.

The Smile – A light for attracting attention

A inicios de la pandemia, Jonny Greenwood y Thom Yorke de Radiohead junto con el baterista de Sons Of Kemet, Tom Skinner, presentaron su nueva banda durante un concierto virtual. Dos años después, el proyecto nombrado The Smile por fin liberó su disco debut y es mejor de lo que podíamos imaginar. A light for attraction está lleno de momentos caóticos, relajantes y cinematográficos, con melodías que juegan con géneros como el folk, jazz y rock. Por supuesto, algo hay de la esencia de Greenwood y Yorke, pero se nota completamente que es un proyecto muy aparte de Radiohead.

The Black Keys – Dropout boogie

El camino de The Black Keys ha sido bastante largo y luego de pasar varios años bajo la misma fórmula (que hemos de aceptar les ha funcionado muy bien), este 2022 se están dando la oportunidad de experimentar un poco más. Si bien Dropout boogie no lo saca al dúo completamente de su zona de confort, contiene canciones con pequeños destellos de indie-pop que ponen a bailar a cualquiera. Se nota que en esta etapa la banda de está divirtiendo y eso siempre es buena señal.

