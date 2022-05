¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

Arcade Fire – WE

Quizá fue con Neon Bible (2007) que rozaron el cielo, pero ahora están de vuelta con WE, su sexto álbum, y en el que deciden hacer canciones desde la madurez, que den cuenta del maltrecho estado del mundo y con muchas ideas sociales para transmitir -especialmente a sus hijos-.

Los canadienses han sorteado diversas dificultades (incluso vendieron su estudio hace tiempo) y tienen muy presente todo el aprendizaje que deja el dolor -una experiencia que nos humaniza tremendamente-. Arcade Firetraman esta vez una obra casi conceptual en la que abordan el asunto relativo a si es que podemos comunicarnos en verdad o estamos aislados.

Lee nuestra reseña completa dando click aquí.

Bad Bunny – Un verano sin ti

Una vez más el Conejo Malo ha creado una colección de canciones que tienen todo para ser el hit del verano. El nuevo álbum de estudio de Bad Bunny es un exquisito viaje al Caribe a través de temas que juegan con diferentes géneros y texturas: reguetón, house, pop, reggae, synthpop y el poderoso trap que lo catapultó a la fama. Si bien el puertorriqueño se pinta solo para hacer una mini revolución musical en cada uno de sus discos, en esta ocasión contó con el apoyo de artistas tanto contemporáneos como de antaño, incluyendo Buscabulla, The Marías, Bomba Estéreo, Chencho (Plan B) y el grande del reguetón Tony Dize.

Warpaint – Radiate like this

Warpaint no lanza a un álbum desde 2016… en todo este tiempo, muchas cosas han pasado y cambiado en el mundo, y en ellas. Tras un periodo de autodescubrimiento para entender quienes son fuera de la banda, las chicas regresaron llenas de energía y creatividad para hacer el álbum más maduro de su carrera. Radiate like this está conformado por canciones escritas desde el amor, en todas sus formas existentes, con melódicos sonidos que te pondrán la piel chinita.

Belle and Sebastian – A bit of previous

Por primera vez en más de dos décadas, los de Belle and Sebastian volvieron a grabar un álbum completo en su ciudad de origen, ¿el resultado? una bomba de melancolía por lo que fue y una esperanzadora visión sobre lo que está por llegar. A bit of previous mantiene ese enternecedor y acogedor pop que tanto ha caracterizado a la banda, acompañado de una escritura impecable y natural, con la que una vez más dejan huella en el escucha.