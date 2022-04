¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Fontaines D.C. – Skynty fia

La disciplina periodística me colocó delante de Skynty fia (Partisan Records, 2022), el tercer del álbum de los de Dublín, y la mera escucha de “In ár gCroíthe go deo” -el corte de apertura- me conquistó; aquí la estética es otra: bajaron el ritmo, dieron importancia a la voz e hicieron una especie de manifiesto ante las chingaderas que los ingleses les hacen a la menor provocación a los irlandeses. (…) Es un hecho que Fontaines D.C. han tenido una carrera vertiginosa (de alrededor de 4 años), pero es de aplaudir que sepan hacer los virajes necesarios para cambiar y sorprender.

2. Pusha T – It’s almost dry

Producido por Pharrell y Ye, el nuevo álbum de Pusha T es la mejor entrega de rap que realiza desde hace más de una década. It’s almost dry lleva al rapero a su punto cúspide, con temas en los que lo vemos darle voz a todos esos malos pensamientos y remordimientos que arrastra de su pasado y que ahora trata de disolver para, al estilo de un gangster retirado, encontrar su camino en el mundo normal. Por si esto fuera poco, Pusha le agregó colaboraciones de importantes figuras de la escena, incluyendo Jay-Z y Kanye West.

3. English Teacher – Polyawkward

El cuarteto debutó oficialmente con esta pequeña colección de canciones que encuentra la furia y la diversión superpuestas. Polyawkward es el viaje de un grupo de jóvenes que a pesar de los golpes de la vida, disfrutan el camino e instante divertirse. Entre inquietantes y melódicas pistas, English Teacher dio un contundente primer paso en su intento por conquistar la industria musical actual.