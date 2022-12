Se ha confirmado que Elton John será uno de los headliners de la próxima edición de Glastonbury.

En 2023 el músico llevará su tour Farewell Yellow Brick Road a territorio europeo y la buena nueva es que su show de clausura será dentro del marco de Glastonbury. Según se reveló, la actuación de Elton John será la encargada de cerrar el icónico Pyramid Stage el domingo 25 de junio.

“A medida que se acerca el final de mi gira Farewell Yellow Brick Road, no hay una forma más adecuada de decir adiós a mis fanáticos británicos. Han sido más que brillantes y me han apoyado en todos los altibajos de mi carrera… No puedo esperar para abrazar el espíritu del festival más grande del mundo”, dijo John en un comunicado.

La siguiente edición de Glastonbury se llevará a cabo del 21 al 25 de junio de 2023. Por ahora, Elton John es el único artista confirmado pero se espera que pronto se comparta el line-up completo.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.