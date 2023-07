El Museo Tamayo busca  20 guitarristas para performance de Ragnar Kjartansson

El Museo Tamayo convoca a a 20 cantantes-guitarristas para participar en este performance, con remuneración. El performance Take Me Here by the Dishwasher: Memorial for a Marriage de Ragnar Kjartansson será una experiencia inmersiva en la que 10 cantantes-guitarristas varones interpretarán una composición del músico Kjartan Sveinsson en inglés, a diferentes voces y guitarra que se unen en una sola canción de forma ininterrumpida. Este músico se dio a conocer como parte de la banda Sigur Rós

Esta es una obra multimedia que rinde homenaje a la relación de los padres del artista. la obra contiene una proyección de una escena de la película Murder Story (1977) de Reynir Odsson, en la cual aparecen los padres de Kjartansson.

El performance se realizara del 9 de noviembre al 3 de marzo de 2024 en el Museo Tamayo, consulta las bases de la convocatoria en este link: https://www.museotamayo.org/agenda/convocatoria-para-el-performance-take-me-here-by-the-dishwasher