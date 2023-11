Leonora en Teatro UNAM

La obra Leonora, Oratorio sonámbulo en las tierras de España explora los seis meses atroces y caóticos durante el franquismo, un periodo en que Leonora Carrington estuvo en España, con la finalidad de comprender de dónde provienen las figuras y violencias que la artista expresa en su trabajo.

Actuación: Carolina Politi, Composición musical: Erika Vega, Música: Sigma Project Quartet, Diseño espacial e iluminación: Mario Eduardo de León, Diseño sonoro: Jorge Valdivia, Asistente de dirección: Minah Cerviño, 2do asistente de dirección: Enrique M. Aguilar, Asistente de iluminación: Mar Serna, Realización de escenografía (red): Felipe Lara, Productor residente Teatro UNAM: Fernando Olguín, Foto: Teatro UNAM / José Jorge Carreón, Dramaturgia: Alberto Conejero, Dirección: Juan Carrillo

“Hay una serie de mitos alrededor del personaje de Leonora, así que decidimos jugar con la idea del imaginario, no es una obra en donde uno vaya a aprender de su vida y obra, más bien, a conocer momentos detonadores duros, que de pronto me parece una historia de lucha y de vocación, de cuando alguien se aferra al arte porque si no se muere, psicológica y físicamente, eso me toca mucho el corazón”. Juan Carrillo

Leonora, Oratorio sonámbulo en las tierras de España es una producción de Teatro UNAM y el Festival Cultura UNAM se presenta hasta el 3 de diciembre en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Insurgentes Sur 3000 , Centro Cultural Universitario.