20 Festival Internacional de Cabaret

El Festival Internacional de Cabaret es una fiesta que se extiende por 3 ciudades del país con lo mejor del teatro cabaret que busca acercar a la risa y al placer a todas las personas con actividades incluyentes y humorísticas. Ahora celebran 20 años bajo el lema “Te escucha, lo dice, te ves”.

En el festival participan artistas de otros países como la española Bea Campos y la compañía venezolana la Bandilla Teatro. Este año l Centro Cultural Tijuana y la Estación Morelos de Oaxaca se suman como espacios para el teatro cabaret.

“Fue en 2003 cuando un grupo de jóvenes artistas de teatro cabaret decidieron reunir sus propuestas humorísticas y críticas en el llamado “Encuentro de Jóvenes Cabareteros Generación XXX”, evento que hoy, tras dos décadas, con nombre cambiado y un país donde ha pasado de todo (sexenios panistas, priístas y morenistas; una pandemia; marchas LGBT y de mujeres; muchos sismos; legalización del aborto; ¡hasta una mexicana en el espacio!), celebra a lo grande sus 20 años de existencia: el Festival Internacional de Cabaret… ¡Ya pasaron 20 años! ¿¡En qué momento!? Parece que fue ayer cuando nos decían que el cabaret era un género menor, cuando solo teníamos una sede pa’l festi (nuestro adorado Teatro bar El Vicio), cuando no habían becas, ni apoyos para quienes nos dedicamos al arte de escuchar, decir y ver todo con unos ojos bien delirantes y con mucho humor, cuando no nos dolía la rodilla, no habían corridos tumbados, ni perreo intenso. Qué maravilla que por aquí seguimos y que a esta fiesta se han unido nuevos espacios, artistas y públicos que siguen con la bella misión de hacer del mundo un cabaret.”

El Festival Internacional de Cabaret concluye el 26 de agosto en diverso bares, foros, teatros y plazas públicas de la Ciudad de México, Tijuana y Oaxaca.

Consulta la enorme oferta de funciones y sedes del festival en este link: https://festivaldecabaret.com/