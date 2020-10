Cuando un álbum alcanza el estatus de leyenda, a menudo parece que no hay ninguna piedra sin remover, y no hay más información de su creación y lanzamiento que permanezcan en secreto.

El segundo álbum de Oasis, en 1995, “(What’s The Story) Morning Glory”, consolidó a Liam, Noel y compañía como la banda más grande del planeta, y se convirtió en leyenda en las dos décadas y media siguientes.

Celebrando su 25º cumpleaños hoy 2 de octubre, el álbum va a recibir el paquete completo de reedición y aquí te dejamos algunos datos que recientemente Noel Gallager revelo a NME acerca de este gran álbum

Noel acaba de escuchar ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ por primera vez en 25 años.

El escritor de “Wonderwall” ha revelando que escuchó “What’s The Story…” en su totalidad por primera vez desde su lanzamiento antes de su aniversario.

“A menudo me he preguntado”, explicó, “¿qué saca un puto niño de 14 años de esto después de todos estos años, sabes cuando los veía en los conciertos? ¿Qué es lo que escuchan? Hoy lo entendí, carajo. Ya sabes, las palabras, las melodías. La voz de Liam está en otro nivel en ese disco. Porque no hay nada, no hay nada en el día de hoy que se acerque ni remotamente a él.”

Grabó “Wonderwall” sentado en una pared real, visto por “un montón de ovejas”

Noel reveló que la grabación de “Wonderwall” adquirió un significado más literal cuando compuso una de las canciones más icónicas de todos los tiempos en la cinta, pues recordó que fue creada mientras estaba sentado en una pared.

“Maldito idiota, tocando “Wonderwall“.” Gallagher continuó recordando que “un montón de ovejas me miraban hacer “Wonderwall“. No sé quién estaba más asustado, si ellos o yo.

Los Stone Roses podrían tener la culpa de la abandonada primera versión de “Definitely Maybe”

“Cuando hicimos la primera versión de “Definitely Maybe” (el álbum se grabó en Rockfield, antes de que las sesiones se desecharan y el álbum se regrabara en Cornwall), lo hicimos sobre la colinaen [un] estudio que se llama Monnow Valley“, recordó Noel. “Y los Stone Roses estaban en [Rockfield] haciendo “Second Coming”.

Dos de las bandas más grandes y desordenadas del mundo que grababan discos a pocos metros de distancia nunca iban a crear una atmósfera civilizada, y Noel recordó que había ido a ver a su viejo amigo Mani a Rockfield para conseguir drogas durante el proceso de grabación. El tiempo que tardó en llegar “Second Coming“, y el hecho de que la versión de “ Definitely Maybe ” siga sin editarse hasta hoy, de repente empieza a tener un poco más de sentido.

Liam trajo “un montón de malditos idiotas” del pueblo local al estudio para una fiesta

Noel recordó la variada ética de trabajo que se mostró durante la grabación de “What’s The Story…”. “Estamos tratando de trabajar [y] todo el mundo está discutiendo sobre el fútbol.”

Continúo diciendo que el resto de la banda “entraba y salía cuando se le pedía” para añadir sus partes a las grabaciones de temas del esqueleto de Noel, el inevitable aburrimiento alcanzaba a Liam y el resto de la banda. Describiendo una “eventual caída”, una de las muchas rupturas históricas de Oasis, Noel recordó: “Liam había traído un montón de idiotas de la aldea local, y yo dije: “Estoy aquí para grabar un disco que aún no he escrito”. Así que, si quieres hacer ese tipo de mierda, hazlo en otro sitio, no lo hagas aquí.”

Sólo las canciones escritas antes de Rockfield en el álbum tienen un segundo verso…

Es bien sabido que “(What’s The Story) Morning Glory?” fue escrito en un ayuno de 12 días. Reservando Rockfield por seis semanas, la banda sólo usó tres de ellas, una de las cuales los vio dispersarse por todo el país después de que una pelea pusiera fin a los procedimientos. “Recuerdo que fue muy rápido,” dice Noel, “y la mitad de las canciones ni siquiera habían sido escritas cuando llegué a Rockfield.”

“Si escuchas el disco, se divide en dos mitades. La mitad de las canciones tienen una segunda estrofa, todas fueron escritas antes de que yo llegara, y el resto de las canciones son sólo la primera estrofa dos veces, y luego tal vez una tercera vez. Ese era yo entrando aquí y diciendo, ‘¿Sabes qué? A la mierda.'”

El nuevo baterista Alan White no había conocido a la mitad de la banda cuando entraron al estudio

Noel, también recordando la intensa introducción del nuevo baterista Alan White al entrar en el mundo de Oasis.

“Todo el mundo siempre me habla del sonido… el maldito sonido de ese disco”, dijo. “Y yo digo: ‘Te aseguro que, al entrar ahí, nadie tenía ni idea de lo que hacía, porque nadie había oído las canciones, porque no hicimos ninguna maqueta'”.

White no sólo no había escuchado las canciones que compondrían el álbum antes de poner sus canciones, entonces, sino que Noel ni siquiera piensa “había conocido a la mitad de la maldita banda”.

La banda no estaba muy entusiasmada con el estudio y su “casa amateur de horrores de mierda”

“Roll With It” es la única canción del álbum que fue grabada en vivo en el estudio, con el resto en una guitarra acústica con una pista de clic de Noel.

“Recuerdo que me instalaron allí y que había un montón de moscas muertas”, recuerda Noel. “A la mierda con esta mierda, casa amateur de los horrores, jodidas pelotas. “Hay moscas muertas por todas partes. Yo estaba como, ‘Esto no es como pensé que iba a ser.'”

La banda esperaba que el álbum fuera odiado en el momento de su lanzamiento

“No tuvo una buena crítica, no creo”, recordó Noel de la respuesta crítica de los periodistas al lanzamiento del álbum. “Creo que estábamos esperando eso”, añadió, diciendo que los periodistas de la época, así como el sello discográfico de la banda, estaban “esperando “Definitely Maybe” la segunda parte”. “Esperaba que no fuera bien recibido”.

Noel no habría terminado “Don’t Look Back In Anger” y “Wonderwall” si hubiera sabido en qué se convertirían

Pensando en retrospectiva Noel dice que habría luchado por dejarlos ir si hubiera sabido el impacto que tendrían.

“Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora sobre en qué se convertiría “Wonderwall” o “Don’t Look Back in Anger”, nunca habría terminado esas canciones”, explica. “Todavía estaría jugando con ellas”.

“Five Years Plans” después de “Morning Glory” supuestamente sentaron las bases para la caída de Oasis

Noel dice que no había “ningún plan maestro” en torno a la grabación y lanzamiento de “(What’s The Story) Morning Glory?”. “Era sólo entrar ahí y hacerlo, ¿sabes?”

“Tan pronto como Creation [Records] y Oasis empezaron a hacer planes, se acabó,” añadió, “porque era como los planes de cinco años”.

“Cuando salió [el tercer álbum de 1997] “Be Here Now”, hay un plan de cinco años para todo y reuniones en mesas redondas que eran más grandes que el puto Halifax. Pero aquí, en este punto, éramos sólo una gran y exitosa banda indie que no iba a perder el impulso de lo que habíamos creado, y eso fue todo.”

“(What´s The Story) Morning Glory?”, fue lanzado el 2 de octubre de 1995, vendiendo 347.000. copias en su primera semana a la venta en el Reino Unido y 22 millones de copias alrededor del mundo. La mítica banda Oasis logró en 2010 el premio al “Mejor álbum de los últimos 30 años” otorgado por los Brit awards.