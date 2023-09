El autor de ‘El Niño con el Pijama de Rayas’ incluyó una referencia de Zelda en su ultima novela sin darse cuenta

A veces se producen errores inesperados que conectan mundos que no tienen mucho en común, y uno de esos errores ocurrió con John Boyne, el autor de la conmovedora novela El Niño con el Pijama de Rayas. En su obra más reciente, A Traveler at the Gates of Wisdom, lanzada en 2020, se convirtió en el centro de atención de la comunidad de jugadores debido a un curioso párrafo que hacía referencia al popular juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Y la pregunta que más resonaba en los fans era, ¿fue un easter egg planificado o un simple error?.

En su novela, John Boyne nos invita a recorrer 2,000 años de la historia de la humanidad a través de los ojos de un narrador y su familia. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea verdaderamente intrigante es un pasaje inesperado que involucra a Hyrule, el reino mágico de The Legend of Zelda, y la elaboración de un tinte rojo mortal utilizado para envenenar a Atila el Huno.

OKAY. This is a thread, but it’s worth it I promise.



On Reddit today, user u/NoNoNo_OhOhOh posted a page from acclaimed Irish novelist John Boyne’s latest book, ‘The Traveller At the Gates of Wisdom.



Note the ingredients. pic.twitter.com/4RTgZxtUT7 — Dana Schwartz – on hiatus (@DanaSchwartzzz) August 3, 2020

“Los tintes que utilicé en mi confección estaban compuestos de varios ingredientes, dependiendo del color requerido, pero casi todos necesitan flor sigilosa, zafiro, ala de keese, las hojas de la planta princesa de la calma, ojo de Octorok, violeta rauda, un bulbo y un lagarto raudo. Además, para el color rojo que usé en el vestido de Abrila, empleé bayas ígneas, la cola de un lizalfos rojo y cuatro setas de Hyrule”.

Este pasaje llevó a los jugadores y fanáticos de The Legend of Zelda a plantearse una pregunta intrigante: ¿cómo es que Boyne, un escritor que no tiene relación conocida con la franquicia de Zelda, incluyó detalles tan específicos de este mundo ficticio en su novela? Las teorías comenzaron a circular, y la mayoría apuntaba a una fuente omnipresente: Google.

Resulta que Dana Schwartz, una escritora, realizó una búsqueda rápida en Google escribiendo “ingredientes para hacer tinte rojo en ropa” y, como era de esperar, el primer resultado fue un artículo que detallaba los métodos para personalizar prendas y piezas de armadura en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Incluso el formato de búsqueda de Google presentaba una lista de recursos necesarios para teñir prendas de rojo en el mundo de Hyrule.

La reacción de John Boyne ante este sorprendente descubrimiento fue inusualmente franca y desalentadora. Pues The Guardian comparte que, a diferencia de muchos escritores que podrían editar o corregir errores en futuras ediciones de sus obras, el autor optó por dejar A Traveler at the Gates of Wisdom tal como estaba, con su peculiar referencia a Zelda intacta. “Lo dejaré tal como está. Realmente pienso que es bastante divertido y tienes razón. No lo recuerdo, pero debo haberlo buscado en Google”. Con humor, concluyó: “Nota para mí mismo: no hables nunca más de venenos en una novela”.

Este inusual cruce entre literatura y videojuegos demuestra que incluso los autores más respetados pueden cometer errores cómicos, y que a veces, los mundos ficticios pueden entrelazarse en formas sorprendentes. Boyne nos recuerda que en la creatividad y la escritura, los errores pueden llevar a momentos inesperadamente divertidos.