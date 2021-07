Edge of Paradise, banda estadounidense que mezcla hard rock y metal con toques de música sinfónica e industrial, anda de promoción con su video-sencillo “Digital paradise”, un muy buen tema que cuenta en la parte visual con un trabajo bien producido. Se nota que Frontiers Music, sello del grupo, le apostó fuerte, pues se trata de un video que rompe con la sencillez tan común en la actualidad.

TXT:: Luis Jasso

De acuerdo con la banda, tanto el video como la canción abordan el concepto de un mundo en el cual las líneas entre la realidad y el espacio digital desaparecen, en el que el tiempo se vuelve insignificante y el alma humana y las máquinas se vuelven una misma cosa. Se trata de explorar si será verdad que fusionarnos con la tecnología puede ser nuestro camino hacia la eternidad; nuestro paraíso digital o nuestra muerte.

La banda tiene en Margarita Monet a su activo más importante; laureada en diversas publicaciones por su rango vocal y la potencia de su canto. Edge of Paradise se fundó en 2011 por la propia Margarita y Dave Bates, quien en ese tiempo estaba en un proyecto con Tony Franklin (The Firm) en el bajo y Gregg Bissonette (David Lee Roth Band) en la batería. De tal modo, el disco debut de Edge of Paradise, Mask, contó con esa base rítmica.

El segundo álbum del combo, Immortal waltz, llegó en 2015 y contó con la producción de Michael Wagener (Warrant, Hammerfall, White Lion, Skid Row, Malice) y fue seguido por el EP Alive, por el cual recibió grandes críticas que llegaron incluso al punto de que Bravewords lo describiera como “música de otro planeta, un mundo verdaderamente distinto”.

Así, los músicos llegaron a 2019 con Universe para hoy día retomar su carrera donde la dejaron, en medio de una nube de comentarios favorables que hablan de una de las mejores bandas de rock duro de la actualidad. Y ciertamente el video de “Digital paradise” es una muestra interesante de su potencial: