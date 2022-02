Definitivamente el mundo no para de darnos sorpresas y la nueva es que próximamente Ed Sheeran y Bring Me The Horizon trabajarán juntos en el estudio.

Luego de que hace un par de días compartió el escenario con la banda en los BRIT Awards, Sheeran reveló en una entrevista que esta experiencia fue “un sueño” y que ahora están por entrar al estudio para crear una canción juntos.

“Me puse en contacto con Oli Sykes e íbamos a escribir juntos, pero luego ocurrió la pandemia, por lo que sólo nos mantuvimos en contacto. He sido su fan durante mucho tiempo. Curiosamente, ése es el tipo de música que crecí escuchando”, dijo Ed Sheeran.

Y sobre la interpretación que hizo con BMTH de “Bad habits”, el cantante comentó: “Hubiera sido algo aburrido si sólo hubiera estado yo ahí, tocando normalmente. La canción es EDM y Bring Me The Horizon la tomó y la convirtió en algo completamente nuevo. Yo estaba como ‘estas guitarras van a ser geniales’”.

“El cambio fue muy rápido: nos enviamos un correo electrónico hace dos semanas, lo grabamos hace una y lo ensayamos hace tres días”, agregó Ed Sheeran, insinuando que existe una versión de estudio de “Bad habits” en colaboración con Bring Me The Horizon.

Te dejamos a continuación la presentación de estos dos en los BRIT Awards 2022:

Fotos de portada vía Instagram Bring Me The Horizon / Instagram Ed Sheeran.