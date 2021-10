TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Echo and The Bunnymen, la banda de Liverpool, es uno de esos casos muy peculiares en que la grandeza de su obra no se debe a una excesiva fama mediática, ni tampoco se trata de una agrupación que se haya degradado con el paso del tiempo. Siempre ocuparon cierto nicho de culto desde que partieron durante el post-punk -ellos se formaron en 1978-.

Tras idas y venidas, la banda comandada por Ian McCulloch incluso se dio oportunidad de reconstruir y reinterpretar sus propias canciones hace poco tiempo. Han tenido claro que poseen un repertorio en el que cierto sonido oscuro del comienzo se combina con guitarras serpenteantes, texturas rarunas de los sintetizadores y un sentido para la melodía que emerge una y otra vez.

Se trata de una historia muy larga que hace de la banda una influencia constantemente citada por otros artistas. De hecho, tres de sus primeros 4 álbumes –Cocodriles (1980), ​Porcupine (1983) y Ocean Rain (1984)-​ fueron incluidos en la lista de los 1001 Álbumes que debes oír antes de morir, edición 2018; sólo faltó el segundo en aquel recuento, pero a la postre Heaven Up Here (1981) fue el único en entrar dentro de los 500 Greatest Albums of All Time, según el recuento actualizado y revisado por la Rolling Stone en el 2012.

Es decir, existían suficientes razones para que Warner Music apostara por una reedición en vinilo que los vuelve a poner al alcance no sólo de los fans más acérrimos sino del nuevo público que han ido acumulando; no en vano Interpol y Editors los han recomendado ampliamente y señalado como una influencia crucial en el sonido que ambas bandas desarrollaron.

Ian McCulloch, Will Sergeant y Les Pattinson deben estar orgullosos de su legado y encantados de que rebose vitalidad, desde que comenzaron su carrera con el sencillo “Pictures on my wall”. Cuentan con canciones llenas de enigmas, frases poéticas y tienen en la voz de Ian un agregado extraordinario.

En Echo and the Bunnymen sobra la elegancia, un romanticismo casi victoriano y cualidades musicales que llevan al escucha a pasajes de ensueño y de una ficción fascinante.