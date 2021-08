Muchos artistas hubieran dado cualquier cosa por haber tenido la oportunidad de colaborar con Michael Jackson. Pero éste no fue el caso de Duran Duran, quien por el contrario, rechazó trabajar con el Rey del Pop.

Recientemente la banda tuvo una aparición especial en What happens live with Andy Cohen, en donde Nick Rhodes, el tecladista de la agrupación, confesó que por allá de los ochenta, cuando ambos estaban en pleno apogeo, Jackson lo buscó por teléfono para hacer una oferta que pocos se hubieran negado: trabajar juntos en nueva música.

“Regresamos a casa después de una gira; creo que debió haber sido por 1983. Llego a casa, suena el teléfono y mi madre me dice ‘alguien te está hablando por teléfono, dice que se llama Michael Jackson”, explicó el integrante de Duran Duran.

Según reveló Rhodes, en un inicio creyó que se trataba de una broma de parte del crew de la banda y continuó: “Después de como un minuto pensé ‘oh por Dios, de verdad es Michael Jackson ¿no?”

La propuesta que el Rey del Pop le hizo a Nick Rhodes constaba en grabar algo juntos luego de que Duran Duran lanzara The reflex en 1984. Sin embargo, la banda sin pensarlo ni un poco, rechazó la oferta.

“Fui con todos y les dije ‘hey, Michael Jackson llamó anoche ¿les apetece hacer una canción con él’. Y todos contestaron ‘Nah’”, concluyó el tecladista.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.