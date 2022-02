Cuenta la leyenda, y lo recoge la información oficial, que Funki Porcini con 19 años y 300 dólares en los bolsillos abandonó su Inglaterra natal, en busca de su sueño, a los suburbios industriales de San Francisco a Los Ángeles, Nueva York, Berlín y Roma…

Lo que es seguro es que James Bradell, alias Funki Porcini, formó parte de la mejor época del down tempo de aires sofisticados, digitales y jazzys en los 90 de la mano del label Ninja Tunes.

Tras 10 años en Italia componiendo y experimentando con música para películas y televisión en el 95 y en Ninja Tunes publica su álbum de debut, el legendario Hed Phone Sex.

Su carrera firme aunque no plagada de álbumes llega al 2022 con su nuevo trabajo que sigue teniendo esos aires de dub jazz espacial con beats abstractos.

Where The Sauce Is Deluxe lo describe el propio Bradell como una extravagancia de sonido a luz en la que he estado trabajando durante el último año. El Laserium es un método de usar el sonido para impulsar los láseres que se refractan o reflejan en las voces individuales correspondientes en la música. Es todo muy psicodélico pero sin droga. Muy extraño.