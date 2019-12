Ya en noviembre pasado el festival Domination empezó a calentar el terreno para su segunda edición anunciando que volvería en 1 y 2 de mayo de 2020. Ahora han revelado el cartel y está encabezado por Def Leppard, The Original Misfits, Rancid, Nightwish, Opeth, Testament y UFO.

Por si fuera poco, ya lo anunciaron por día:

El evento repetirá sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los boletos están a la venta en preventa Banamex el 19 y 20 de diciembre y para venta general a partir del 21 de diciembre por internet y en las taquillas del lugar (recuerda que están frente al Palacio de los Deportes).

Ya sabíamos que Domination llegaría a mostrar cómo hacer un festival de metal. Los fanáticos del género ya merecían un evento de calidad, después de las penosas situaciones que pasaron en los otros festivales del rubro.

Ahora, con su exitosa primera edición que logró reunir 120 mil personas durante sus dos jornadas, nos tenían más que atentos para conocer a quién traerían el próximo año. Ahora sabemos que son 52 bandas, locales e internacionales las que se reunirán. Te compartimos la lista:

After The Burial, Agora, Angelus Apatrida, Anima Inside, The Anchor, Anvil, Beast In Black, Blue Oyster Cult, Bokassa, Cenotaph, Clutch, Def Leppard, Dischord, Douchebagz, Dropkick Murphys, Ego Kill Talent, El Chivo, Exxocet, Fever 333, Finntroll, Flotsam and Jetsam, Gatecreeper, Intronaut, Knocked Loose, Krokus, Lack Of Remorse, Lacuna Coil, Lethal Creation, Marko Hietala, Motionless In White, Nightwish, Nunca Digas Muere, Opeth, The Original Misfits, Power Trip, Qbo, Rancid, Resorte, Rivers of Nihil, Scar Symmetry, Serpyants, Shiraz Lane, Sonata Arctica, Split Heaven, Testament, Thrashock, Three Maze Stone, Tygers Of Pan Tang, UFO, Uncured, Unidad Trauma, The Warning.

Estos son los precios de los boletos en su versión general, comfort pass y por abono.

Lo que incluyen:

Y nada, ¡ya queremos que sea mayo!