El director de la primera película del superhéroe y que ahora sería el encargado de dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness declaró a través de su cuenta de Twitter que dejaría el proyecto por diferencias creativas con Marvel Studios.

Scott Derrickson, quién hiciera un excelente trabajo con la primer entrega del superhéroe ha anunciado de manera total que dejará de lleno la secuela de Doctor Strange.

“Marvel y yo hemos acordado mutuamente separar nuestro camino en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness a raíz de diferencias creativas“

Expresó el director a través de un tweet.

Derrickson agregó que a pesar de ya no ser el director y estar completamente deslindado de la dirección del proyecto, su nombre aparecerá en los créditos de la cinta del hechicero supremo.

“Estoy agradecido por nuestra colaboración y me mantendré como productor ejecutivo“

Desde un inicio se había acordado y se expresó a los fans de la franquicia que la cinta girará en torno a los acontecimientos suscitados durante la serie de Disney+, WandaVision. Recordemos que se aseguró que la Scarlet Witch sería uno de los personajes principales de esta película.