Django Django, la banda británica de rock ha lanzado un nuevo sencillo junto con un gran video oficial: “Free From Gravity” es una canción fuera de este mundo.

Este nuevo tema sigue siendo parte de la promoción que la banda esta haciendo por su próximo disco de estudio Glowing In The Dark, es cual es el cuarto en la trayectoria de la banda y que esta programado para salir a la luz el 12 de febrero de este año.

Sobre la canción, Django Django explicó que este tema es sobre la realidad de que el planeta está pasando por un muy mal momento y que eventualmente tendremos que dejarlo para buscar otro lugar en donde existir.

El video fue dirigido por Jim Canty y filmado en Mystic, Connecticut, donde la cámara sigue a un niño pequeño vestido con un disfraz de alienígena verde deambulando por la ciudad, aunque a medida que avanza el clip, la verdadera identidad del niño o alienígena se vuelve más. y más confuso.

En un comunicado Dave Maclean explico como llegaron a la idea detrás de la creación de este video:

“La idea del video se me ocurrió una noche en el encierro. He estado muy interesado en la ciencia ficción y todo lo extraterrestre desde que era un niño leyendo libros sobre lo inexplicable”, continuó. El video trata sobre alguien que se siente alienado en la vida, y esa idea se lleva al extremo de que en realidad se sienten alienados porque no pertenecen a este planeta”.

Crédito foto de portada: Instagram Django Django