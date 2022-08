Miércoles 28 de septiembre y domingo 2 de octubre. Esos son los días en que se proyectará DIO: Dreamers Never Die, el documental sobre el pequeño gigante de la voz. Se trata de una exploración de la carrera de Ronnie James Dio con sus primeras bandas, sus días en Elf y Ritchie Blackmore’s Rainbow, hasta reemplazar a Ozzy Osbourne en Black Sabbath y finalmente consolidar su estatus como un ícono legendario del metal con su propia banda, DIO. La película incorpora imágenes nunca antes vistas, fotos personales y escenas con sus compañeros, familiares y amigos más cercanos, incluidos Wendy Dio, Tony Iommi, Geezer Butler, Glenn Hughes, Vinny Appice, Lita Ford, Rob Halford, Sebastian Bach, Eddie Trunk y Jack Black.

Además de la película en sí, habrá una selección de tomas que no quedaron tras la edición y que sólo se mostrarán en estas proyecciones. Esto para crear una experiencia exclusiva para los fans. Será como tener algunas escenas post-créditos de esas que se han popularizado en el cine de super héroes. El boletín de prensa respectivo, dice que “Ronnie James Dio, quien murió de cáncer en el estómago en 2010, reina como uno de los artistas de rock más influyentes y uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos. Con una ilustre carrera discográfica que se extiende desde la década de 1950 hasta la década de 2000, el documental sigue su trayectoria de acompañante a cantante, compositor y líder de no una, sino tres de las bandas de Rock más reconocidas en el mundo: Rainbow, Black Sabbath y DIO”.

Y ojo, no solo le tocó reemplazar a Ozzy sino regresar a Black Sabbath, a los más altos estándares de calidad. Incluso hay elementos más frívolos que son parte de su historia, como popularizar el gesto de la mano cornuta, también llamados “cuernos del diablo”, sinónimo ineludible del hard rock y heavy metal (muy a pesar de las Kardashian y toda esa fauna nociva). Ahora bien, ¿es importante un documental sobre Dio? Por supuesto que sí, porque más allá de haber estado en Rainbow (piensa en “Stargazer” y el enorme rango de matices de su voz), en Black Sabbath (lo mismo pero que sea, por ejemplo, “The Sign of the Southern Cross”) y DIO (qué tal “And all the Fools Sailed Away”), Ronnie fue y es inspiración para cientos de músicos de todos los subgéneros del metal. Excepto Vivian Campbell, difícilmente uno se encuentra a alguien que hable mal de él, y no solo eso, es casi inédito encontrar a alguien que no lo mencione con reverencia.

Cada género necesita sus héroes, y si bien en todos lados se cuecen habas y en el metal hay ejemplos de enormes talentos con vidas desaseadas, Dio fue en términos generales un ser humano decente, lejos de los escándalos, los encontronazos con la ley y los mitos exagerados sobre el rockstarismo. Sencillamente un músico entregado a su arte, un excelente compositor y letrista, elementos que nunca está de más rescatar. Muchos se quejan de que sea Wendy Dio quien produzca el documental, dicen que lo hace por dinero y, una vez más, en lugar de disfrutar un documento como este, más de uno lo menosprecia por razones ridículas. Se trata de un trabajo que podría poner en un sitio más deseable a uno de los más grandes cantantes de la historia. Otros vendieron más, pero ninguno cantó como él.