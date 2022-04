El hijo adoptivo de Yolandi Visser y Ninja, integrantes de Die Antwoord, ha acusado a la pareja de abuso físico y sexual, explotación y esclavitud.

En una reciente entrevista que hizo con el cineasta y antiguo colaborador de la banda Ben Jay Crossman, Gabriel ‘Tokkie’ du Preez, quien junto con su hermana fue adoptado por el dúo cuando tenía 9 años de edad, habló por primera vez sobre la tortura que vivió bajo la custodia de Visser y Ninja. “Me hicieron sentir como si en realidad fuera un esclavo. Me hicieron sentir que realmente no estaba siendo amado”, dijo.

Según señaló Preez, que padece una extraña enfermedad en la piel llamada displasia ectodérmica hipohidrótica, los de Die Antwoord le hicieron creer que era el demonio y lo utilizaron por su aspecto para “obtener fama”. “Me hicieron jurar más y me hicieron creer que podía quemar a la gente en el infierno y que yo soy el rey del infierno. Me dijeron que podía traer la oscuridad al mundo”, agregó.

Tokkie aseguró que cada vez que la pareja le compraba ropa a él y a su hermana, los obligaban a desnudarse frente a ellos, y si se negaban a hacerlo los castigaban. Además, reveló que cuando tan sólo tenía 13 años de edad, Yolandi Visser le pidió que se encerrara con ella en una habitación mientras estaba desnudad y ebria.

Vía YouTube

“Yolandi me llamó a la habitación, estaba desnuda y vomitando por todas partes”, dijo. “Estaba acostada con las piernas abiertas como la muñeca [sexual] que tenía en mi habitación. La peor parte fue ver a mi supuesta madre o madre adoptiva desnuda en una habitación, borracha […] experimentar a mi madre borracha, desnuda y queriendo que yo pasara tiempo con ella en la habitación mientras estaba desnuda. Encontré eso muy perturbador”, continuó.

De igual forma, Preez señaló que su hermana, a pesar de seguir bajo la custodia de los integrantes de Die Antwoord, ya no vive con ellos y no quiere visitarlos porque cada vez que lo hace, el dúo le pide que se desnude: “¿Por qué Ninja quiere ver a mi hermana desnuda? Ella es tan pequeña. Es bastante raro, me parece una vibra pervertida la que Ninja tiene hacia mi hermana”.

Hasta el momento la agrupación no ha declarado nada al respecto. A continuación puedes ver el video completo:

VIDEO EXPONE A DIE ANTWOORD AGREDIENDO A ANDY BUTLERS DE HERCULES AND LOVE AFFAIR