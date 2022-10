A Devendra Banhart le asustan las personas que se auto nombran grandes artistas. Dice que en la vida ha conocido a individuos muy talentosos a quienes les cuesta asumirse como tal a pesar de ser autores de obras magníficas. Al músico texano con raíces venezolanas lo caracteriza una sensibilidad absoluta que porta sin temor. Esta vez, la conversación surge en torno a su presentación en el Festival Marvin, el jueves 27 de octubre en el Auditorio BB.

TXT:: Evelyn Mazón

“Me gusta que la ciudad entera se convierta en el festival, me gusta que no se trata de un lugar centralizado. Eso me parece increíble y también me emociona que voy a tocar con Mabe Fratti. Este tipo de festivales puede ayudar a que las personas conozcan más de una ciudad y sitios a los que quizá no van comúnmente”, comenta Banhart acerca del show íntimo que ofrtecerá en el Auditorio BB de la CDMX. La emoción de Devendra por pisar nuevamente tierras mexicanas se acompaña de la posibilidad de visitar algunos de sus sitios preferidos en la Ciudad, según explica.

Banhart cuenta que entre sus libros favoritos se encuentra Autobiografía de un yogui, escrito por Paramahansa Yogananda: “En esa obra el autor dice que el lugar más bello que ha visto en el mundo es Xochimilco. Entonces, la última vez que vine a México fui a Xochimilco. Aunque otro de mis lugares favoritos es el Museo Rufino Tamayo. Es tan bello, y el parque alrededor también lo es”.

Devendra es un personaje a quien valdría la pena mirar de cerca para atestiguar los rituales creativos que lo orillan a materializar sus ideas en canciones, poemas o pinturas. Por mencionar alguno, el acto de quemar libretas enteras repletas de ideas al menos una vez al mes. “El proceso de llenar un libro y cada día quitar, cambiar o editar palabras, destilar la esencia de un todo, empecé a hacerlo hace un año. Tengo un cuarto lleno de libretas con canciones y pensaba que esos cuadernos tendrían valor para después, por eso los guardaba; pero un día entendí que no, que ya cumplieron su propósito. Y no me refiero a que todos deberían hacer lo mismo y quemar sus escritos, eso me partiría el corazón porque me encanta ver el proceso de los artistas; para mí ha sido muy liberador”.

Respecto a la práctica de pulverizar una idea como lubricante para la reinvención, provoca curiosidad saber si realizar tal acto (reinventarse) es menos riesgoso para quien lo hace con el respaldo de una trayectoria significativa. “Hace poco fui a ver una película de Al Pacino, y casualmente al terminar la función, él estaba allí, en el sitio, y dijo: ‘No seas cruel cuando un artista toma un riesgo‘. Me pareció que había mucha compasión y sabiduría por parte de él. Hay mucho coraje al momento de tomar riesgos. Es desnudarse de una manera que es difícil, porque es complicado decir que uno no sabe, y que tiene miedo, y que se siente solitario. Decirlo de una manera tierna es difícil. Es más fácil gritarlo o expresarlo con rabia; cuando alguien está a punto de llorar, a punto de entregar ese dolor, no es fácil. Uno se reinventa cada vez que usa el miedo como una luz para guiarse en el trabajo que hace. ¿Qué te da miedo? Allí, esa es tu guía”, concluye Banhart.

Devendra Banhart se presenta en Festival Marvin este jueves 27 de octubre en el Auditorio BB. Un show íntimo al lado de Mabe Fratti que no te puedes perder. Busca tus boletos aquí.