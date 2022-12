Nacido en Richmond, Virginia, Mark Linkous (Sparklehorse) fue un músico al que le viene a la perfección el epíteto de “culto” y, lo que es más fue, un ente literario no sólo por sus letras y su propia figura, sino por lo que provocaba en otros; no en vano el escritor Enrique Blanc le dedicó uno de sus cuentos en Sudor añejo y sardina (Ed. Moho).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A través de Sparklehorse -su alter ego- creó un repertorio de canciones de una belleza triste que han sido homenajeadas por figuras como The Flaming Lips, DIIV y Phantogram, entre otros. Editó en vida 4 álbumes y post mortem apareció Dark Night of the Soul, hecho con Danger Mouse.

Mark Linkous se suicidó en 2010 a los 47 años, pero su estela se sigue expandiendo y siendo querido apreciado por músicos y escuchas buscan las expresiones de más alta expresividad. Por fortuna, del trabajo con su archivo se encarga su hermano Matt y es así como aparece un track inédito.

Ahora puede escucharse “It Will Never Stop” que hace gala de ese rock guitarrero y garajero que le encantaba a Sparklehorse y en el que la voz era filtrada toscamente y toda la instrumentación cruje a lo largo de sus apenas un minuto y 51 segundos de duración.

De hecho, su entorno familiar ha publicado un comunicado en el que expresan su sentir sobre la música que Sparklehorse dejó: “Estamos muy agradecidos por Mark y la belleza que ha traído a este mundo”.

También te puede interesar: J de Los Planetas avanza disco en solitario junto a 107 Faunos y Srita. Trueno Negro