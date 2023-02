Mira a Depeche Mode interpretar en vivo “Ghosts again”

Como seguro ya sabrás, la agrupación ya prepara su regreso tras la muerte de su tecladista y amigo Andy Fletcher. El disco, titulado Memento mori, se publicará hasta el próximo mes, pero para hacer menos pesada la espera, hace unas semanas se compartió el sencillo “Ghosts again” como adelanto.

Continuando con la promoción de este tema es que Depeche Mode llegó el día del ayer a The late show with Stephen Colbert, ofreciendo un vistazo más íntimo sobre lo que será esta nueva era. Si bien ha quedado claro que nada será igual sin Fletcher, Dave Gahan y Martin Gore han demostrado que no tienen intención de detenerse y que especialmente este proyecto va en honor a su compañero.

Además de “Ghosts again”, el grupo también interpretó su clásico “Personal Jesus” durante la presentación con Colbert. Ambas ya las puedes checar en los canales del show.

Recuerda que Memento Mori de Depeche Mode se estrenará el 24 de marzo de 2023. Después, el combo arrancará una extensa gira mundial, la cual de hecho lo traerá de vuelta a nuestro país con dos fechas: 21 y 23 de septiembre en el Foro Sol. Los boletos ya se encuentran a la venta en el sitio web de Ticketmaster.