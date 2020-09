Después de que con su muerte quedara incierto el lanzamiento de un disco en el que Denise Johnson estaba trabajando, ahora oficialmente se ha anunciado que éste sí será estrenado como un álbum póstumo.

La cantante que también formó parte de Primal Scream, estuvo trabajando los últimos años en su álbum debut solista, Where Does It Go. El cual, según se reveló, sí verá a luz el próximo 2 de octubre a través de ADASSA.

De acuerdo a un comunicado, el álbum fue grabado completamente en vivo, sin ningún tipo de “trucos de estudio”, en Hope Mill Recording Studios en Ancoats (con excepción de “Steal Me Easy”). Éste fue producido por la misma Denise Johnson y también contó con la participación del guitarrista Thomas ‘Twem’ Twemlow.

Y acerca de esto, Twemlow explicó:

Denise volvió a ponerse en contacto unos años después de que trabajáramos juntos por primera vez y me preguntó si le tocaría la guitarra acústica. Nos dispusimos a hacer nuestra propia versión de sus canciones favoritas de varios grupos de Manchester.

Where Does It Go de Denise Johnson contará con versiones acústicas de canciones como “Well I Wonder” de The Smiths, “I’m Not In Love” de 10cc y “True Faith” de New Order. Además de que incluye dos tracks originales: “Nothing You Can Do” y “Steal Me Easy”, éste último de hecho será el sencillo principal y fue co-escrito por Johnson y Fabien Lefrançois.

El álbum ya se encuentra para pre-orden dando click aquí. E igual no te pierdas la listening party que se hará en línea el próximo 5 de octubre como parte de la serie que ha estado haciendo Tim Burgess.

Tracklist Where Does It Go:

1. True Faith (New Order)

2. I’m Not In Love (10CC)

3. Nothing You Can Do (Denise Johnson)

4. Evangeline (Cherry Ghost)

5. Sunshine After The Rain (Ellie Greenwich)

6. Well I Wonder (The Smiths)

7. Steal Me Easy (Denise Johnson / Fabien Lefrançois)

Créditos foto de portada: Pete Smith.