Deap Vally anunció el lanzamiento de un nuevo EP titulado Digital Dream, en el que incluirá especiales colaboraciones con diversos artistas.

Este nuevo EP llegará el próximo 26 de febrero a través de Cooking Vinyl y entre los artistas enlistados se encuentran Jenny Lee Lindberg (aka jennylee) de Warpaint, Jamie Hince de The Kills, KT Tunstall y Peaches.

Junto con el anuncio, Deap Vally también nos dio un adelanto de Digital Dream con “Look Away”, canción que realizaron en colaboración con jennylee y que describieron como “mágica”.

Y hablando de cómo surgió la colaboración, el dúo comentó: “Julie [baterista] ha conocido a jennylee desde inicios de los 2000, cuando se conocieron a través de amigos en el Mustard Seed Cafe de Los Feliz, antes de que cualquiera de las mujeres tocará un instrumento.”

“Años más tarde, Lindsey y jennylee se unieron durante una fogata en una celebración de cumpleaños en la casa de Brody Dalle y Josh Homme”, explicaron.

“Look Away” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el EP ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Este será el primer material que Deap Vally lanza desde que en 2019 estrenaron su álbum colaborativo con The Flaming Lips bajo el nombre de Deap Lips. Mientras que el último disco que tuvieron ellas solas fue en 2016 con Femejism.

Tracklist Digital Dream:

01 Look Away (with jennylee (Warpaint))

02 Digital Dream (with Soko, Zach Dawes (Mini Mansions))

03 High Horse (with Katie Tunstall & Peaches)

04 Shock Easy (with Jamie Hince (The Kills))

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.