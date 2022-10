Hablar de Dean Wareham es referirse a una de la figuras más importantes que ha ofrecido la música pop en los últimos tiempos. Y al leer la palabra pop es importante pensar en The Velvet Underground y sus maneras, por poner un ejemplo contundente. De hecho, no es casualidad que Galaxie 500, uno de las bandas por las cuales Wareham ganaría reconocimiento a nivel, precisamente, subterráneo, sea constantemente comparada por el combo neoyorquino donde Lou Reed figuraba. Todo esto para decir que Dean forma parte de Festival Marvin… y eso, que estamos felices de presumirlo a los cuatro vientos.

FOT:: Luz Gallardo

Cuando todavía caragaba cuadernos escolares bajo el brazo (por ahí de 1987), al lado de Damon Krukowski y Naomi Yang le dio vida a Galaxie 500, una banda que con sólo con tres discos, editados entre 1988 y 1990, se haría de un sitio en la historia de la música debido a que en ellos se sentaron las bases de un sonido hasta entonces improbable, casi imposible de imaginar. Y tal situación, la de ostentar la capacidad de generar nuevas tendencias sonoras ya bien entrados los años ochenta no es cualquier cosa. Hablamos aquí del shoegaze en primera instancia, y también del slowcore.

La trilogía a la que en este espacio alabamos está conformada por Today (1988), On Fire (1989) y This is our Music (1990). Aunque para los exquisitos habría que agregar una cajita recopilatoria titulada Galaxie 500 (editada en 1996 y, por cierto, diseñada por Naomi Yang) que incluye un disco con rarezas (Uncollected) además de un concierto nombrado Copenhagen. Luego de este impecable historial discográfico, lejos de sentarse a observar su pasado, Dean le daría vida a una nueva aventura sonora.

Bajo el nombre de Luna, Wareham continuó con su labor como compositor. Con este combo marcaría raya respecto a lo que muchas otras bandas procuraban en medio de la efervescencia del llamado rock alternativo. Pasaba que Dean tenía los pies en suelo, pero la cabeza justo en nuestro querido satélite de queso. Y eso se nota en los discos que produjo con una alineación cambiante que encontró aportaciones ocasionales de gente como Sterling Morrison, Laetitia Sadler y Dave Fridamann. Luego, al lado de su pareja, el músico formaría Dean & Britta ( y juntos llegarían a hacer música nada menos que con Pete Kember).

El de Nueva Zelanda debutaría como solista en 2014, con la ayuda en la producción de Jim James. Un camino que en futuro lo llevaría a homenajear a unos de sus grandes ídolos, al lado de Television y los mencionados Velvet Underground: Scott Walker. Vaya choque de trenes, ¿no? Walker y Wareham unidos, como un feedback insalubre emitido por espíritus celestes y almas callejeras por igual, todas deambulando en el vacío. Y es que sí emociona saber que el hombre viene a Festival Marvin, cómo no. La de Dean ha sido, a la fecha, una historia de visión y sonido, tal como diría David Bowie, donde no se asoman lapsos de duda y sí sobran espacios donde siempre se hallan rastros de un futuro inconcebible en el panorama inmediato.

Dean Wareham, el genio, se presenta en Festival Marvin en dos noches memorables. Ejecutando canciones de Galaxie 500, por un lado; así como de Luna, en otra fecha preponderante para los amantes de la música que te lleva, como por ahí dijeran, a brincar planetas hasta ver uno vacío. Por si fuese poco, se anuncia una charla estelar donde se irá más allá de lo platicado en el número 196 de nuestra revista, engalanada en la portada por su sagaz presencia. No podemos faltar.