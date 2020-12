La conmemoración tanto por el que hubiera sido el cumpleaños número 74 como por el aniversario luctuoso de David Bowie viene a lo grande. Y la nueva actividad que se sumó es la transmisión en línea de su musical Lazarus.

Este espectáculo fue escrito por Bowie junto con Enda Walsh y está inspirado en la novela de Walter Tevis, The Man Who Fell To Earth de 1963. Su estreno se realizó a finales de 2015 y de hecho fue uno de los últimos proyectos que logró completar el músico antes de morir.

Así que un filme de este musical será transmitido en línea el próximo 8 de enero de 2021, día en el que David Bowie hubiera cumplido años. Y posteriormente se realizarán dos funciones más del show, también en línea.

La segunda se realizará el día 9 de enero y la tercera el 10, día en el que se cumplen 5 años de la muerte del también llamado Duque Blanco. Las tres transmisiones estarán disponibles únicamente para las tres zonas horarias: GMT, AEDT, EST, PST y CST.

Los boletos ya se encuentran a la venta dando click aquí.

Esta es solo una de una gran serie de actividades que se tiene planeado realizar para celebrar a David Bowie. De igual forma se anunció en la semana que un vinyl edición especial se pondrá a la venta para esas fechas, así como la realización de un evento en línea con la participación de Yungblud y Duran Duran.

No dejes de estar al pendiente qué tal parece aún hay más sorpresas por revelar para esta gran celebración.

To remember David Bowie on his birthday and to mark the fifth anniversary of his passing, producers Robert Fox and RZO Entertainment Inc are exclusively releasing the stream of the London production of Lazarus. PR HERE https://t.co/Iz4ztIRnIh TICKETS HERE https://t.co/WoIiMUxLFU pic.twitter.com/mTGOI5Alie

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) December 17, 2020