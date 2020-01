Aún después de su muerte y muy afortunadamente, seguimos escuchando música nueva de David Bowie. Esta vez es el turno de I Can’t Read ’97, liberada desde los archivos privados del cantante y parte de una sesión grabada para Earthling.

El tema fue recientemente recuperado junto con otros temas inéditos y nuevas versiones de canciones del cantante. I Can’t Read ’97 fue co -escrita junto con Reeves Gabrels (Tin Machine) para su álbum debut de 1989. Luego, en 1997 David Bowie grabó esta canción para la película The Ice Storm. Sin embargo, esta versión encontrada es al parecer un intento anterior por tocarla en solitario, ya que según un comunicado fue grabada durante las sesiones para Earthling pero que no fue incluida ya que se descartó por The Last Thing You Should Do.

En el mismo comunicado para prensa, señalan que esta versión de I Can’t Read ’97 fue la favorita de Bowie.

El tema fue estrenado junto con un video con imágenes de Tim Pope durante los ensayos en Hartford, Connecticut en enero de 1997. Te lo compartimos a continuación:

El tema también está disponible para escuchar el plataformas de streaming.

Además de I Can’t Read ’97, también se descubrieron otras versiones inéditas: ChangesNowBowie que será lanzado el 18 de marzo durante el Record Store Day que contendrá versiones acústicas de los ensayos de la presentación de 1996 (por sus 50 años) en el Madison Square Garden. El otro es un EP con seis canciones titulado Is It Any Wonder? que será dado a conocer, canción por canción, en próximas semanas.