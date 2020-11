Recientemente Win Butler de Arcade Fire reveló que él y su esposa y también compañera de banda, Régine Chassagne, le habían comprado un regalo a David Bowie que ya nunca pudieron entregarle.

Para quienes quizás no lo sepan, Arcade Fire y Bowie siempre mantuvieron una gran relación. Incluso en 2005, el legendario cantante subió al escenario con Butler y compañía y también cantó en el éxito de la banda, “Reflektor”.

Y hablando sobre ese épico momento y su relación con el Duque Blanco, en una entrevista con Stereogum, Win Butler dijo que como agradecimiento, él y su esposa le compraron “una pintura vudú de una estrella negra”. Sin embargo, nunca lograron entregársela.

“Tengo una foto de David en mi estudio, la cual veo a veces cuando estoy trabajando”, comentó Butler. “Es sólo él en un camerino con uno de esos espejos de Hollywood detrás de él. De verdad él… no sé, sintió algún tipo de conexión espiritual con nosotros. No era como si quisiera nada de nosotros. Sólo creo que quería decir: ‘Hey chicos, van por el camino correcto, sigan adelante’.”

Después, continuando sobre el tema de la pintura, Win Butler explicó: “Le estuvo enviando correos electrónicos durante todos esos años. No sé si tienes a alguien cercano a ti que haya muerto y vuelves y lees esos emails, son realmente estos extraños fragmentos digitales de alguien que te importa. Después de cantar ‘Reflektor’ Régine y yo le compramos un cuadro en Haití como regalo de agradecimiento.”

“Se suponía que debíamos de enviárselo por correo y nos pusimos ocupados y nos olvidamos de él y en ese inter murió. Sabía que no estaba bien, pero no sabía que estaba muriendo. Quizá un par de meses después me acordé de la pintura y la desenterré y era la pintura de una estrella negra. Una pintura vudú de una estrella negra con rayos que salen de ella”, agregó.

Todo fue casualidad

Pareciera que la pintura que Win Butler y Régine le compraron a David Bowie estaba basada en el último álbum de él, Blackstar, sin embargo todo fue coincidencia. “No sabía nada de que su álbum fuera ‘Blackstar’, ni nada de eso”, comentó.

Y concluyó: “Ahora está en la pared de mi habitación. Mierda como esa a veces pasa en mi vida. Lo tomo por lo que es. No sé exactamente lo que eso significa y me siento agradecido… no lo sé, hombre. Incluso cuán inspirador lo que puso en su arte, incluso en la muerte. Es alguien en quien pienso al menos semanalmente.”

Te dejamos a continuación un clip de aquel épico momento en el que David Bowie compartió escenario con Arcade Fire:

Foto de portada vía Facebook Arcade Fire.