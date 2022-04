Finalmente Dave Mustaine ha revelado quien fue el que tocó el bajo en el próximo álbum de estudio de Megadeth, The sick, the dying and the dead.

El año pasado la icónica banda de metal expulsó a su bajista David Ellefson, tras la publicación de una serie de contenido sexual en la que el músico estuvo involucrado. En ese entonces, Mustaine aseguró que lo reemplazarían y grabarían un nuevo material discográfico, sin revelar quien tomaría su lugar.

La intriga fue abrumadora pero, en una reciente entrevista con Jose Mangin en SiriusXM, Dave Mustaine por fin compartió la identidad del músico que se encargó de grabar el bajo en las nuevas piezas. Se trata nada más y nada menos que del veterano del thrash Steve Di Giorgio, integrante de Testament.

“Obviamente tuvimos ese pequeño extraño … bueno, no fue pequeño, pero sucedió algo sobre lo que necesitábamos tomar una decisión, y nos retrasó un poco en cuanto al tiempo. Necesitábamos recalibrar y encontrar a alguien para tocar las partes del bajo, y encontramos a quien pensé que encajaba perfectamente con nosotros mientras decidía qué hacer… ¿Sabes quién era? … Era Steve Di Giorgio. Eres la primera persona a la que le digo”, comentó el guitarrista.

vía Facebook Testament

“Fue una buena elección. No pensé en nadie más en ese momento. Estaba pensando en ‘¿quién es el tipo más sexy que puede tocar estas nuevas canciones?’ [Mi hijo] Justis me dijo que una de las canciones más rápidas que hemos escrito está en este disco”, continuó explicando.

Y agregó: “No me importa lo que digan los demás: el bajo puede tener menos cuerdas que la guitarra, pero es difícil de tocar, si eres como yo. Me cuesta mucho tocar el bajo. Escribí el riff de ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’ por el bien de Pete, pero ya sabes… tener que improvisar algunas de esas partes tan rápido, simplemente te mata los dedos”.

Pero ojo, que aunque Steve Di Giorgio se lució con el bajo en el álbum, no acompañará a la banda en su siguiente tour.

El álbum de Megadeth, The sick, the dying and the dead, se estrena el próximo 8 de julio.

Foto de portada vía Facebook Dave Mustaine.

