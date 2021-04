Dave Mustaine habló en una nueva entrevista sobre los avances del nuevo disco de la banda Megadeth, comentando que ya están a nada de terminarlo, faltándole solamente una canción por cantar.

No ha habido ningún disco nuevo de Mustaine y compañía desde el 2016 con Dystopia, por lo que los fanáticos andan desesperados en escuchar algo nuevo de estos clásicos del trash metal californiano. Desde el año pasado Dave anunció que ya estaban trabajando en un nuevo material pero no dio más detalles, salvo porque ya habrían grabado 18 canciones nuevas.

Meses después de esas palabras las cosas han cambiado y ahora el cantante reconoce abiertamente que están a una canción de terminar todo el disco, el cual sigue sin nombre por el momento. Así se lo contó al programa de radio Gimme Radio:

“Afortunadamente, mi socio regresará a Nashville, y comenzaremos con algunas pistas de guitarra y solos y algunos dulces para los oídos para terminar todo eso. Probablemente tengamos sobre otra… Me queda una canción por cantar, y luego otra canción, tengo una oración que debo terminar.”

“Aparte de eso, todas las voces están hechas en este disco, y será el momento de centrarse ahora en las voces de fondo y el resto de las cosas con los solos y, como decimos,” dijo. Al explicar el “dulces para los oídos”, Mustaine agregó: “Sé que lo he dicho tantas veces:” dulces para los oídos “. Para ustedes, chicos que no saben qué es, es exactamente lo que parece: es pegajoso, cursi , basura almibarada que la gente pone en discos que ayudan, no sé, a hacer que la canción suene mejor. Cuando piensas en AC / DC, normalmente no piensas en percusión.”

Crédito foto de portada: Instagram Megadeth