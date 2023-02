Dave Bautista explica por qué desistirá de interpretar a Bane en el DCU

En una reciente entrevista con Insider, el actor de Guardianes de la galaxia habló sobre la poca probabilidad que tiene de encontrar un lugar en la nueva fase del universo cinematográfico de DC comandada por James Gunn. Según dijo Bautista, él está consciente de que los actores jóvenes son quienes están mejor preparados para prosperar en los planes que tiene Gunn.

“He tenido conversaciones con James sobre eso”, dijo Dave Bautista, asegurando que lo que quiere hacer James Gunn es “reiniciar completamente todo ese universo”. “Está comenzando desde cero y comenzando más joven y fresco. Creo que debe hacerlo”, continuó antes de proponer que el cineasta debería reclutar actores más jóvenes y “planificar para los próximos 15 años”.

Dave Bautista también explicó que su cuerpo probablemente no sería capaz de soportar el peso de interpretar a un personaje físicamente imponente como Bane, el cual hace algunos años intentó personificar para las películas de Batman de Warner Bros. “Tengo que decir que aprecio eso porque no quiero interpretar un personaje al que no puedo hacerle justicia. No creo que en este momento de mi carrera pueda hacerle justicia a Bane nunca más. Simplemente no sé si podría manejar la parte física, y no creo que tenga la longevidad para planificar las películas. Entonces, simplemente no sé si sería ese tipo”, comentó.

Foto de portada tomada del Facebook del actor.