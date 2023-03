Esta es la banda que Damon Albarn detestaba en los 90’s

La época de los 90’s fue un glorioso período para el britpop. Aunque fueron varias las bandas que dejaron huella en aquel entonces, Oasis y Blur fueron dos de los máximos exponentes del género, situación que de hecho desató un tipo de rivalidad entre ellos y sus fandoms. Tiempo después se supo que todo fue una puesta en escena y que detrás de los conflictos, siempre hubo una buena relación entre los integrantes de las bandas.

Pero mientras todos creíamos que el pleito era con los hermanos Gallagher, en realidad con quienes Damon Albarn no podía ni verse era con los de Skunk Anansie, banda que representó la antítesis del britpop. Si bien el cuarteto no alcanzó el éxito de Oasis o Blur, a lo largo de los 90’s cobró mucha popularidad y en 1999 logró encabezar el festival Glastonbury, siendo este su punto más alto.

Recordando sus días de gloria, en una entrevista con NME (vía Far Out Magazine), Skin, vocalista de Skunk Anansie, comentó: “Amamos a los Gallagher, ¿sabes? Damon [Albarn] siempre nos odió. No diría que hubo problemas, pero no es agradable cuando entras a una entrevista y lo primero que escuchas es que no le agradas a Albarn. No sé cuál era su maldito problema, pero al final no importó”.

Esa no fue la única ocasión en la que Skin mencionó el odio injustificado que les tenía Damon Albarn. En una conversación con The Independent dijo: “No puedes culpar a Oasis. Yo no era la mayor fan de Blur. No les gustábamos y ellos tampoco a nosotros. Damon Albarn me odia. No sé por qué. Con el resto de la banda me llevo bien. Cada vez que me cruzaba a Damon, siempre era como si yo fuera una molestia”.

Foto de portada vía Facebook Blur