No es un secreto que Damon Albarn es el amo de las colaboraciones. Ya sea con Gorillaz o con sus demás proyectos, siempre encuentra la forma de sacar lo mejor de otros músicos y compartir mutuamente su conocimiento, resultando en icónicas melodías.

Desde Robert Smith, Elton John, Tame Impala y Snoop Dogg hasta Bad Bunny, el frontman de Blur ha logrado hacer buen equipo con diversos artistas, sin importar su género musical. Sin embargo, existe una sola cantante con la cual de plano no pudo hacer match y con quien definitivamente nunca lo veremos colaborar. Se trata de Adele.

Resulta que en una entrevista con The Sun (vía Far Out Magazine), Damon Albarn reveló que hace tiempo intentó trabajar con la intérprete de “Rolling in the deep” y todo terminó en un fracaso total. “Adele me pidió que trabajara con ella y me tomé el tiempo para ella… Y no soy productor, así que… realmente no sé qué pasó… “, explicó el músico.

“La cosa es que ella es muy insegura. Y no necesita serlo, todavía es muy joven. Escuché el trabajo que hizo con mi amigo Brian, también conocido como Danger Mouse. Está muy en medio del camino”, agregó Damon. Lamentablemente, sus comentarios fueron sacados totalmente de contexto y tiempo después, se creó un roce entre ambos artistas, mismo que Albarn intentó sofocar, sin tener mucho éxito.

En respuesta a esto, en una entrevista con Rolling Stone, Adele comentó: “Terminó siendo uno de esos momentos de ‘es mejor no conocer a tu ídolo’. Lo más triste fue que yo era una gran fan de Blur. Pero fue triste, y me arrepiento de haber estado con él. Nada de eso estaba bien. Nada de eso se ajustaba a mi historial”.

Además, a pesar de que el cantante de Gorillaz afirmó que las declaraciones se habían exagerado, le dijo claramente a The Sun que nunca volvería a trabajar con Adele.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.