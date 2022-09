Cypress Hill ha confirmado que en un par de meses regresará a Mexico con invitados especiales.

La lista de conciertos en nuestro país continúa creciendo. Ahora son los de Cypress Hill quienes han anunciado que el próximo 5 de noviembre se presentarán en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, contando también con la presencia de PRAYERS y la revelación del trap argentino Kaktov.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través del sitio web de Superboletos, con la sección general en 900 pesos y la VIP en 1500 pesos (más cargos por servicio). De igual forma, aquí puedes checar toda la información.

En esta ocasión, la icónica agrupación de hip-hop llegará a tierras mexas para presentar su más reciente álbum de estudio Back in black, del cual se desprenden canciones como “Come with me”, “Takeover” y “The original”. Además, tendremos la oportunidad de escuchar algunos de sus clásicos como “Insane in the brain”, “Hits from the bong” y “Tequila sunrise”.

Sin duda será un show que no te puedes perder, así que te recomendamos adquirir tus tickets lo antes posible.

Foto de portada vía Facebook Cypress Hill