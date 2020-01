Una sorpresa que muy seguramente nadie se esperaba. The Flash recibió una visita de Flash en Crisis de Tierras Infinitas.

El crossover más grande de la historia de la televisión y las series es sin duda alguna Crisis en las Tierras Infinitas. Esta serie incluyó muchísimos cameos de personajes de todo el universo de DC Comics.

Uno de los cameos más significativos e impactantes fue sin duda alguna la visita del Flash de Ezra Miller a The Flash, el velocista principal de la serie y que es protagonizado por Grant Gustin. Fue en el penúltimo episodio que ocurrió este suceso que nos marcó a todos de por vida.

Esto no solo trata de Ezra Miller y su aparición en la serie. Lo importante aquí es que este cameo logró conectar el Arrowverse con el universo cinematográfico de DC. Exacto, ese que comenzó con Man of Steel y que ahora parece no tener mucho futuro.

¡Alerta de Spoilers!

En el episodio, mientras la búsqueda del Anti-Monitor continua, The Flash, llega hasta el laboratorio de STARS. Es en este momento en el que de la nada , aparece Ezra Miller con su característico traje.

En la pequeña platica que llevan a cabo, Ezra se sorprende del nombre que lleva este diferente Barry Allen, al enterarse que se hace llamar “The Flash”. También se sorprende y se nota confundido al saber que existe otro Barry Allen con las mismas cualidades físicas. Por lo que creemos que no sabía de la existencia de este multiverso.

Sin embargo, por sus últimas palabras antes de desaparecer, deducimos que ya sospechaba algo al respecto de este. “Le dije a Victor (Cyborg) que era posible“.

Te dejamos el video completo acá abajo.