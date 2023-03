Courtney Love acusa al Rock and Roll Hall Of Fame de misoginia

A unos cuantos meses de que el Rock and Roll Hall Of Fame revele su Clase de 2023, Courtney Love ha publicado un artículo de opinión a través de The Guardian, donde aborda la misoginia que hay dentro de la compañía que durante décadas se ha dedicado ha honrar el trabajo de los artistas más famosos e influyentes en la industrial musical, principalmente del rock.

Titulado ¿Por qué las mujeres son tan marginadas por el Salón de la Fama del Rock & Roll?, el texto inicia citando a Jessica Hopper, quien recientemente encontró que sólo el 8,48 % de los miembros de museo son mujeres. “Cuando el Rock and Roll Hall Of Fame comenzó en 1983, habrías pensado que querrían comenzar con Sister Rosetta, con esos primeros acordes que tocaron el cancionero que ahora todos cantamos”, escribió Courtney Love.

“Los miembros iniciales fueron Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Little Richard, Sam Cooke, Fats Domino, los Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley; ninguna mujer a la vista. Al Rock Hall le tomó más de 30 años presentar a Nina Simone y Carole King. Linda Ronstadt lanzó su debut en 1969 y se convirtió en la primera mujer en liderar estadios, sin embargo, fue incluida junto a Nirvana en 2014. Lo más notorio es que Tina Turner fue incluida como solista tres décadas después de lograr el grado junto a su abusador, Ike”, agregó.

El artículo de opinión de Courtney Love también pone de ejemplo a Kate Bush, quien de hecho el año pasado volvió a entrar a las tablas gracias a que su sencillo “Running up that hill” apareció en Stranger things: “No importa que ella haya sido la primera mujer en la historia del pop en haber escrito cada canción de un disco debut con un millón de ventas, de cualquier forma, no hay garantía de que sea una de las favoritas este año”.

Asimismo, Courtney Love habla del sexismo que hay en la junta de nominación del Rock and Roll Hall Of Fame, escribiendo que sólo nueve de sus 31 miembros son mujeres y que el 90% de los votantes son hombres. Además, afirmó que la compañía tiene prejuicios contra los artistas negros, y señaló que Chaka Khan y A Tribe Called Quest aún no han recibido las flores que merecen.