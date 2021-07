Courtney está de vuelta, la cantante australiana ha compartido el título y fecha de estreno de su tercer álbum de estudio junto con el primer adelanto del mismo.

Han pasado un par de años desde Tell me how you really feel, el pasado disco de Barnett. De hecho, tuvimos algo de este material durante su presentación en el Plaza condesa en 2019, cuando aun había conciertos con artistas internacionales. Pero afortunadamente, Courtney ha anunciado que su siguiente disco ya viene en camino.

La pandemia ha mantenido bastante ocupada a Barnett, ya que se la pasó uniendo este nuevo material el cual de acuerdo a un comunicado de prensa, se trata de una Courtney totalmente renovada: “Courtney 2.0 en un capítulo nuevo y emocionante para un músico que está operando en la cima de sus poderes”.

Things take time, take time fue escrito a lo largo de dos años y fue grabado entre finales de 2020 y principios de 2021 en Sidney y Melbourne, tiene la producción de Stella Mozgawa, quien es reconocida por haber trabajado con Warpaint, Cate Ie Bon y Kurt Ville (con quien Barnett tiene un disco colaborativo).

Para anunciar su nuevo álbum, la cantante nos regaló “Rae street”; primer adelanto que llegó con un video oficial donde se nos muestra una calle en algún vecindario donde todos los habitantes son versiones diferentes de Courtney, lo que vuelve un poco confuso el ambiente para la cantautora.

Things take time, take time llegará a plataformas de streaming el 12 de noviembre.

Crédito foto de portada: Instagram Courtney Barnett