Courtney Barnett ha anunciado una nueva actuación en directo, From Where I’m Standing: Live from the Royal Exhibition Building, Melbourne, que se emitirá el 17 de diciembre.

La cantante no ha actuado con una banda en vivo desde enero y, bajo las estrictas leyes de Australia, permaneció encerrada gran parte del 2020. Ahora parece que está lista para reaparecer ante todos sus fanáticos con toda su banda y una sed de traer algo de felicidad, para aquellos que todavía sienten los efectos del aislamiento.

Aunque la cantante ha participado en algunas transmisiones en vivo durante sus más de 100 días estrictos de confinamiento en Melbourne, esta será la primera vez que regrese con su banda completa y sin duda será una ocasión esencial para su audiencia.

Courtney Barnett señaló: “Estoy tan emocionada de volver a tocar con mi banda, por primera vez en casi un año. Voy a tocar algunas canciones antiguas y algunas nuevas. Será un pequeño espectáculo especial en un espacio enorme increíble ” Trabajando con el cineasta Derry Sheehan, Courtney Barnett y su banda actuarán en medio de la sala de exposiciones en uno de los edificios emblemáticos más hermosos de Melbourne. Interpretarán algunos de sus clásicos y estrenarán un montón de composiciones nuevas.



Los horarios están establecidos para las 8 p.m. GMT / 9 p.m. CET para el público europeo, 8 p.m. AEDT / 10 p.m. NZDT para Australia y Nueva Zelanda, y a las 8 p.m. ET y 8 p.m. PT para la costa este y oeste de los Estados Unidos respectivamente. Los boletos saldrán a la venta a las 10 p.m. GMT el 26 de noviembre y se pueden encontrar aquí.

Foto tomada de Instagram