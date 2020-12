Ya es un hecho que Courtney Barnett tendrá un nuevo documental. Esto gracias al financiamiento que recibió de Screen Australia como parte de la ronda de financiación que la organización destina a la producción de documentales.

Este nuevo documental llevará por nombre Anonymous Club, el mismo que la canción incluida en su disco lanzado en 2013, How To Carve a Carrot Into a Rose. Y según se reveló, la película explorará de manera profunda la vida de la cantante en medio de su significativo ascenso a la fama.

Anonymous Club fue escrito y dirigido por el cineasta Danny Cohen, quien ya anteriormente había trabajado con Barnett para algunos de sus videos musicales, tales como “Need A Little Time” y “Everybody Here Hates You”.

Asimismo, Philippa Campey (Brazen Hussies) y Samantha Dining (No Time For Quiet) serán quienes se encargarán de producir el documental. Mientras que Film Art Media lo distribuirá.

Igual no te pierdas este próximo 17 de diciembre el concierto livestream, From Where I’m Standing, que Courtney Barnett realizará. Los tickets ya se encuentran a la venta y aún puedes conseguirlos dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.