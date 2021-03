¡Paren todo! Al parecer los conciertos no están del todo perdidos este 2021 y sí habrá Corona Capital Guadalajara, según un cartel que Smash Mouth filtró en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la banda compartió el que parece ser es el lineup oficial para la próxima edición del festival tapatío, la cual se estaría realizando los días 25 y 26 de septiembre de 2021 en el Valle VFG

De acuerdo al cartel publicado por Smash Mouth, junto con ellos también se estarán presentando bandas como The Strokes, Kings Of Leon, The Flaming Lips, The Hives, Sofi Tukker, Miami Horror, Chet Faker, The Drums, Omar Apollo, entre otros.

Hasta el momento, el Corona Capital Guadalajara no ha confirmado nada. Sin embargo, la cosa no suena tan disparatada porque hace unos días el festival hizo una misteriosa aparición en redes sociales pidiéndole a los fans suscribirse a su sitio web para recibir nuevas noticias del evento.

Checa a continuación el cartel filtrado por Smash Mouth:

El Corona Capital Guadalajara (como todos los conciertos alrededor del mundo) tuvo que ser suspendido el año pasado por la pandemia de COVID-19. La última actualización que dieron fue en agosto, cuando anunciaron que el festival sería postergado hasta este año.

Esperamos pronto tener confirmación de parte de los organizadores.

Foto de portada tomada del Facebook del festival.