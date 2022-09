Corey Taylor, frontman de Slipknot, ha hablado abiertamente sobre su relación con el fallecido baterista Joey Jordison y su salida de la banda.

Jordison dejó Slipknot en 2013 bajo términos inestables. Si bien el baterista, que murió el año pasado, dijo que fue despedido, en distintas ocasiones los demás integrantes del grupo aseguraron que su salida fue por “razones personales”; misma postura que Corey Taylor sostuvo durante su reciente charla con Zane Lowe, en la cual también hizo comentarios reveladores.

“A lo largo de los años, Joey y yo llegamos a hablar de vez en cuando, de forma random, pero nunca nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Al menos yo no se lo dije a Joe. Pero eso era lo complicado de Joey; el hecho de que él era tantas personas diferentes en una sola persona hacía difícil de captar lo que estaba pasando en un momento dado. Tenía demonios que habrían matado a personas normales”, explicó Corey Taylor.

“Era uno de los verdaderos genios musicales que he conocido. Él era simplemente complicado. A todo el mundo le gusta endulzar un montón de mierda después del hecho, pero no te das cuenta de que lo que estás haciendo es deshumanizarlos. No puedo hacer eso porque puedo vivir con estos tipos”, continuó.

“Sí, y la maldita tragedia es que hicimos todo lo que pudimos para tratar de estar allí. No sólo para él, sino también para [el difunto bajista de Slipknot] Paul [Gray]. Es decir, nos reuníamos y nos reuníamos y nos reuníamos… y es una pena. El mundo es menos genial sin él”, agregó Taylor.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.