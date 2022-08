¿Neta, hace veinte años que Coldplay lanzó “The scientist? ¿Tan rápido pasó el tiempo? Así es. Dos décadas atrás la banda inglesa puso a disposición de los melancólicos un tema que a estas alturas es un clásico que hasta Universal Stereo pone diario. Originalmente apareció en el que muchos califican como el último disco atractivo que los de “Clocks” lanzaron: A rush of blood to the head. La noticia: el video correspondiente ha sido retocado y los resultados levantan suspiros.

TXT:: Mildred Montag

Chris Martin hace veinte años era otro tipo, ¿verdad? No estaba tan preocupado por la contaminación del planeta ni porque pusieran sus canciones en EXA. Otra cosa. En realidad sólo se angustiaba porque comenzaba a perder cabello y era un enamorado sin remedio. Al mando de Coldplay acababa de lanzar su segundo álbum y tras un primer sencillo (“In my place”) requería de un tema que pusiera al mundo de cabeza, tal como ocurrió con “Yellow”. Vendría entonces “The scientist“. Y la historia de cómo Martin escribió esa canción es interesante.

Cuenta la leyenda que el músico estaba en Liverpool (tierra de The Beatles) y que precisamente estaba ante el piano con dos canciones de George Harrison rondando su cabeza: “All things must pass” e “Isn´t it a pity”. Andando en esas, trazando acordes, la inspiración lo llevó a acercarse a algo que pronto terminaría llamándose “The scientist”. Acordes nostálgicos y una producción sobria acabaron acompañando una letra que habla de añoranza y que culmina con esos aullidos que Chris le suelta a la luna.

Luego vendría el video. Una pieza. Una historia en reversa, un accidente amoroso que camina al revés dirigido por Jamie Thraves, con Chris y Elaine Cassidy como protagonistas. Un trabajo que, para conmemorar los veinte años de su lanzamiento, ha sido restaurado a partir de las películas originales de 35 mm. La versión 4K está disponible en su enlace original de YouTube, donde ha acumulado más de mil millones de visitas.

Checa el resultado, hasta se le ven las pestañas a Chris. Casi se oye su corazón latir. Casi parece que veinte años no han pasado y todavía podemos suspirar por ese afecto que ya ni nos recuerda. No llores, nomás acuérdate: nadie dijo que sería fácil (aunque tampoco que resultaría tan complicado).