Claire Cottrill, o mejor conocida como Clairo, anunció con un profundo mensaje que se tomará un descanso de las redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, la joven cantante explicó que ésta decisión era porque su privacidad había sido invadida. Y sin dar más detalles sobre la situación, se despidió de sus fans.

En un tuit, Clairo comenta lo siguiente:

Posteriormente, la intérprete de 4Ever comparte otro tuit en el que anuncia su retiro de redes sociales y agrega que “todos somos humanos y merecemos respeto”. Clairo finaliza el mensaje expresando su cariño por sus fans y diciendo que pronto estará de vuelta.

Por el momento, no se sabe más sobre la situación que llevó a la cantante a tomar esta decisión. Sin embargo, no es la única que ha decidido alejarse del internet, hace unas semanas, Lizzo tomó las mismas medidas. Y si algo es cierto, es que actualmente es muy difícil tener privacidad, en especial siendo una figura pública. Dejando en una muy delgada línea el fanatismo y el acoso.

i'm gonna be taking a break from posting for a while. we're all human and we all deserve to be treated with respect, i love y'all and we'll speak soon

— claire cottrill (@clairo) January 30, 2020