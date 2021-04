Chvrches regresó con nueva música, el trio escoces no había lanzado canciones en dos años y “He said she said” es su forma de romper el silencio.

Desde la semana pasada el grupo estuvo compartiendo noticias respecto a su regreso a la música en sus redes sociales usando imágenes que tenían ciertos tipos de mensajes crípticos, lo que ocasionó que sus fanáticos al rededor del mundo crearan varias teorías.

El día de hoy este misterio se ha resuelto con el lanzamiento de su nueva canción en dos años y la vocal de la banda, Lauren Mayberry, compartió unas palabras sobre este tema: “Siento que he pasado gran parte de mi vida (personal y profesionalmente) realizando el incómodo acto de equilibrio que se espera de las mujeres y se vuelve más confuso y agotador a medida que envejezco”, dijo la artista.

“’He said she said‘ es mi forma de considerar las cosas que he aceptado y que sé que no debería haber hecho. Cosas que fingí no me dañaban. Fue la primera canción que escribimos cuando comenzamos de nuevo, y la línea de apertura (“He said, you bore me to death“) fue la primera letra que salió”, continuó.

“Todos los versos son versiones irónicas o parafraseadas de cosas que me han dicho los hombres en mi vida. Ser mujer es jodidamente agotador y se sentía mejor gritarlo en una canción pop que gritarlo al vacío. Después del año pasado, creo que todos podemos relacionarnos con la sensación de que estamos perdiendo la cabeza “, concluyó.

Crédito foto de portada: Instagram Chvrches